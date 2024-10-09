Я мышка: лучшие игры о Бэтмене

Lego Batman Пятое место отдаём нашей любимой неизменной серии Lego, которая столько лет уже нас радует – уже и забыл, сколько лет прошло с того момента, как в первый раз играл в Lego-игру – это были Звёздные войны – вот уже столько лет нас радует Lego весёлыми аркадками на самые разные темы – от Властелина колец до Звёздных войн и конечно же до Бэтмена.