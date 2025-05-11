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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медиалига подарит свыше 2 млн рублей всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска. Деньги выручат на аукционе ретро-форм

Медиалига подарит свыше 2 млн рублей всем шести живым ветеранам ВОВ из Красногорска. Деньги выручат на аукционе ретро-форм

– 4-й тур команды выступают в ретро-формах. Это инициатива лиги или команд? – Ретро-формы – наша инициатива, чтобы аудитория соприкоснулась с Днем Победы.

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