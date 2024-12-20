Intel определилась с потенциальными инвесторами в дочернюю компанию Altera При п...

Intel определилась с потенциальными инвесторами в дочернюю компанию AlteraПри прежнем руководстве Intel в лице бывшего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) вопрос о продаже дочерней компании Altera полностью не особо продвигался, предпочтение отдавалось поиску инвесторов и выходу на IPO.