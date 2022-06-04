Дания с Эриксеном победила в гостях Францию, гол Кучерова не спас «Тампу», Зверев покинул корт на костылях

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Чемпионы мира проиграли в основное время впервые с 2018 года, Рангник с Австрией разгромил хорватов В пятницу продолжились игры первого тура нового розыгрыша футбольной Лиги наций.