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«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

Ситуация на территории соседнего, не совсем дружественного к нам государства, становится все более напряженной, и многие эксперты начинают высказывать предсказания о том, что наша сторона может достичь своих задач и вынудить оппонента заплатить дорогую цену за отказ от дипломатического разрешения ситуации Бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил свою точку зрения на развитие событий.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А чего же &quot;правильного&quot; сказал Скотт Риттер? Ему-то, американцу, понятно, не жаль русских парней. Подумешь, 50 000 сюда, 50 000 туда (а это тот минимум смертей, который будет при взятии любого из указанных городов). Украинцы, типа, вообще 500 000 своих потеряли и ничего. А они, ведь, те же русские.  Это я к тому, что американцы  русские жизни не считают, какими бы пророссийскими они не были. Ну Вы то, судя по русскому имени и фамилии думать должны!  Никак не могу понять, откуда такая безответственность в мыслях и желаниях у  пользователей сетей? Выср..т, пардон, какую-то идейку и пошли дальше. А представьте, что Ваше желание сбылось, и пошла СВО брать Харьков и  Одессу. И МИНИМУМ 100 000  молодых парней погибло и еще 200 000 инвалиды. Как Вы спать будете после этого, зная, что их смерти на Вашей совести?При штурме Бахмута  ТОЛЬКО Вагнером  за 10 месяцев  погибло 20 000 человек. А еще снесколько сот погибло при повторном освобождении части Артемовска после ухода вагнеров. А Артемовск  меньше Харькова в 20 раз (!!!) по населению и в 10 раз по площади. И ладно бы другого выхода не было. Но он есть!! Надо только немного подождать и все города сами сдадутся. Но слепой мозг сетевых  дураков отказывается это видеть. Хоть кол на голове теши, или, как я - хоть100 раз напиши аналогичные посты. Просто оторопь берет и ужас перед тотальной глупостью человеческой.
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11 час.
Vladimir Lioubimcev
Да ладно... Ядерные ракеты летят тысячи км, так теперь что?!! А ОДЕССУ  И ХАРЬКОВ НУЖНО БРАТЬ!! И без разговоров мне тут!!
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
Вы Харьков тут прямо представляете &quot;цианистым калием&quot;? Кто, чем  и где вас саму отравил, Наталья? А я настаиваю, что ХАРЬКОВ НУЖНО БРАТЬ!! Это русский город. И он должен быть в составе России. А то выдумали какую-то &quot;украину&quot;, создали себе проблему с этим  насквозь  прогнившим  жЫдо-бандэрьем - и маются с ними!!
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2 час.

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