«Они вернутся в «родную гавань»»: Ещё две области готовятся к возвращению домой в Россию

Natalija Osminina

А чего же "правильного" сказал Скотт Риттер? Ему-то, американцу, понятно, не жаль русских парней. Подумешь, 50 000 сюда, 50 000 туда (а это тот минимум смертей, который будет при взятии любого из указанных городов). Украинцы, типа, вообще 500 000 своих потеряли и ничего. А они, ведь, те же русские. Это я к тому, что американцы русские жизни не считают, какими бы пророссийскими они не были. Ну Вы то, судя по русскому имени и фамилии думать должны! Никак не могу понять, откуда такая безответственность в мыслях и желаниях у пользователей сетей? Выср..т, пардон, какую-то идейку и пошли дальше. А представьте, что Ваше желание сбылось, и пошла СВО брать Харьков и Одессу. И МИНИМУМ 100 000 молодых парней погибло и еще 200 000 инвалиды. Как Вы спать будете после этого, зная, что их смерти на Вашей совести?При штурме Бахмута ТОЛЬКО Вагнером за 10 месяцев погибло 20 000 человек. А еще снесколько сот погибло при повторном освобождении части Артемовска после ухода вагнеров. А Артемовск меньше Харькова в 20 раз (!!!) по населению и в 10 раз по площади. И ладно бы другого выхода не было. Но он есть!! Надо только немного подождать и все города сами сдадутся. Но слепой мозг сетевых дураков отказывается это видеть. Хоть кол на голове теши, или, как я - хоть100 раз напиши аналогичные посты. Просто оторопь берет и ужас перед тотальной глупостью человеческой.