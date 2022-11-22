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Барабанов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче против «Оттавы». У него 11 очков в 17 играх

Барабанов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче против «Оттавы». У него 11 очков в 17 играх

Александр Барабанов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой». Форвард помог «Сан-Хосе» обыграть «Сенаторс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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