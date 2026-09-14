Киев частично остался без электричества

В Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщают украинские СМИ.По их данным, свет отсутствует на части левого берега Киева, а также в метро.
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