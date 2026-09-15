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Контрафронт

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Мексика: Два человека, в том числе руководитель аппарата городского совета Текамака, были ранены в...

Мексика: Два человека, в том числе руководитель аппарата городского совета Текамака, были ранены в результате вооруженного нападения на их автомобиль во время поездки через район Охо-де-Агуа в Текамаке, штат Мехико, в утренние часы.

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