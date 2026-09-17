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"Мы скоро ее забудем": Карл III высказался о принцессе Диане перед ее похоронами

"Мы скоро ее забудем": Карл III высказался о принцессе Диане перед ее похоронами

ASSOCIATED PRESS/S, RO XCJ/TASS Король Великобритании Карл III спустя несколько дней после гибели принцессы Дианы выразил уверенность, что о ней быстро забудут.

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