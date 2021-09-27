На мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычных

Последние новостиПолитикаНа мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычных Настоящим шоком для украинцев стал доклад главы Мониторинговой миссии ООН по Украине Матильды Богнер.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьHomo Sapiensлёд тронулся!ИванООН- это конечно мировой уровень, НО, что дальше?Иванвот Зе размахивает с трибуны ООН пулей, которую вытащили из укрофашиста. Пуля каллибра тело12,7мм! такая пуля когда попадает в тело, то отрывает часть этого тела и вытаскивать её уже будет просто неоткуда! т.е Зе врёт, как дышит?Александр ЛагуткинНа каждый выстрел карателями ВСУ по мирным жителям Донбасса необходимо отвечать. На каждую мину или снайперский выстрел отвечать артилерийским обстрелом территории, с которой стреляли. На каждый их снаряд отвечать из дивизина установок Град. Иначе эти убийства никогда не прекратятся. Нацистские ублюдки понимают только силу. Сколько можно терпеть убийства детей, женщин и стариков!? Россия, дай армиям республик больше тяжелого вооружения. Всё равно это вооружение десятками тысяч гниет на складах хранения. Пусть оно защищает жизни жителей Донбасса. Сколько можно оглядываться на мнение Запада и продажного ОБСЕ!? Им наплевать, что укрофашисты убивают мирных жителей. Туда уже ублюдки со всей Европы ездят как на сафари живых людей убивать из снайперских винтовок. Стреляют и по детям, и по старикам.кормчийЭто конечно хорошее начало, пора евроукров прижать к ногтю,но не смотря на это Запад визжит о нарушении прав татар в Крыму,геев в Чечне и еще разной русофобской хренью .Александр ЛагуткинПусть лучше европидары обратят внимание не пидарасов, а на жителей Донбасса, детей, женщин, стариков, которых укрофашисты уничтожают уже семь лет. Татарам в Крыму и так совсем неплохо, ну а пидарасы могут и в Европу свалить, там их любят.Nina Roytvarf (Чёрная)Отличная новость! Возникает вопрос: что это означает? Вряд и "гуманизм проснулся". начало какой-то новой политики?ГМГеоргий МихалевПольше уголь нужен, а ближайший уголь на Донбассе. Одна из версий.Ефим БеловНикакого гуманизма! И политика та же: спровоцировать Россию на оккупацию Украины и анексию. Полторы сотни миллиардов долларов долгов Украины Западу кто-то должен отдавать! Технология достижения этой цели может быть разной, поэтому надо "ухо держать востро" (с) ("принимать меры предосторожности"). "Нет ничего нового под луной!" (с)БОБорис Осиповmark kapustinКомментировать
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