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Царьград

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Водитель маршрутки запер трёх школьниц в салоне на 40 минут в Железнодорожном

Водитель маршрутки запер трёх школьниц в салоне на 40 минут в Железнодорожном

Водитель маршрутки в подмосковном Железнодорожном запер трёх школьниц 10–12 лет в салоне и ушёл по своим делам, из-за чего девочкам пришлось провести внутри около 40 минут.

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