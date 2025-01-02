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Оскар Пиастри: «Чувствую, что у меня есть все необходимое для борьбы за титул»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос, может ли он стать претендентом на титул в «Формуле-1» в 2025 году.

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