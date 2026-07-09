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Татар-информ

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На КАМАЗе ожидают роста рынка грузовиков при снижении ставки

На КАМАЗе ожидают роста рынка грузовиков при снижении ставки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Рынок грузовых автомобилей в России в 2026 году останется на текущем уровне, но может начать расти в 2027–2028 годах при снижении ключевой ставки до 12–13% и истощении стоков.

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