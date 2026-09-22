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Газета.ру

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Рубио: объем нефти, поступающий через Ормузский пролив, будет только расти

Рубио: объем нефти, поступающий через Ормузский пролив, будет только расти

Объем нефти, поступающий на мировой рынок через Ормузский пролив, будет только расти. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

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