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Царьград

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Новое исследование: китайские учёные выявили влияет ли удаление кожуры с яблок и огурцов на развитие онкологии

Новое исследование: китайские учёные выявили влияет ли удаление кожуры с яблок и огурцов на развитие онкологии

Учёные определили, стоит ли удалять кожуру с овощей и фруктов перед их употреблением в пищу.Магазинные фрукты и овощи могут быть выращены с использованием пестицидов.

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