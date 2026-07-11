Захарова: Белград промолчал в ответ на русофобию спикера Рады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, вызванный высказываниями спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на конференции глав парламентов стран – кандидатов на вступление в ЕС, прошедшей в Белграде.
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