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Захарова: Белград промолчал в ответ на русофобию спикера Рады

Захарова: Белград промолчал в ответ на русофобию спикера Рады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, вызванный высказываниями спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на конференции глав парламентов стран – кандидатов на вступление в ЕС, прошедшей в Белграде.

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