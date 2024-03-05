Володин предложил лишить иноагентов заработка на авторских правах

«Поступают предложения» о введении такого запрета.фото: duma.gov.ru--> Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил инициативу запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, дискредитирующим российскую армию.
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