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ГлагоL

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Володин предложил лишить иноагентов заработка на авторских правах

Володин предложил лишить иноагентов заработка на авторских правах

«Поступают предложения» о введении такого запрета.фото: duma.gov.ru--> Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил инициативу запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, дискредитирующим российскую армию.

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