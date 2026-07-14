"Им пришли повестки". Основатель "любимого бренда зумеров" Marcelo Miracles Марк Родовский рассказал о кризисе своего бизнеса

29-летний основатель бренда Marcelo Miracles Марк Родовский, которого авторы телеграм-канала "Антиглянец" называют "кумиром зумеров", записал эмоциональное видео, в котором признался, что его компания может закрыться из-за кризиса на рынке.
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