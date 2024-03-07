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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиоли про 4:2 со «Славией»: «Милан» мог сделать больше. Нужно будет заслужить выход в следующий раунд»

«Честно говоря, да, мы могли сделать больше, и я думаю, что, уходя на перерыв с преимуществом в два гола, я ожидал большего темпа.

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