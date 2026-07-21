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Утро.ru

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Актриса Волкова столкнулась с нервным срывом из-за собаки

Актриса Волкова столкнулась с нервным срывом из-за собаки

Екатерина Волкова поделилась, что пережила настоящий стресс после побега своего пса по кличке Бо. Актриса рассказала, что не смогла сдержать эмоции и забилась в панике, когда питомец убежал с участка – в этот день знаменитость пережила настоящий нервный срыв.

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