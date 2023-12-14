Жители Свердловской области собрали 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего бизнеса в деревне

В деревне Малый Турыш пожар уничтожил мастерскую и машины. Жители оказались на грани разорения.Порядка 1,5 млн рублей собрали уральцы и жители России на восстановление «сладкого» бизнеса Гузель Санжаповой.
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