Чехи высказались о жизни при социализме

Юрий Ильинов

ЧЕХОСЛОВАКИ — ЗА РОССИЮ Знаю двух чехов-чехословаков, которые героически сражались за Россию на Донбассе. Ян Стейскал, учитель из чешского Брно, не дожил до Победы. Другой, Петр Михалу, приближает нашу общую Победу. У наших интернациональных патриотов сердце разрывается от боли, видя реальность и реакцию на неё властных гарнитур в ЕС. Вот очему Петр Михалу вновь обратился к нам, нашему Президенту. Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович, уважаемые российские друзья, Вы нам НЕ наши враги и мы Вам НЕ вашими врагами. Наши народы - чехи, словаки и русские - мы друзья и славяне. Наши настоящие и общие враги сидят в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе, в Праге - в Пражском кремле и в правительстве. Мы глубоко и искренне извиняемся за поведение „нашего“ правительства, „нашего“ президента, „наших политиков“. Как широко и всемирно давно известно правительства в Чешской Республике (а также в Словацкой Республике) захвачены мошенническими выборами, интригами, коррупцией и, с помощью американских подрывных сил (американское посольство в Чехии, ЦРУ, НАТО, фашистские структуры ЕС, некоммерческие организации Сороса и другие) бандой опасных преступников, фанатичных русофобов, психопатов, сумасшедших, наркоманов и гомосексуалистов. Эти преступники захватили всю власть в Чешской Республике (также в Словацкой Республике) - законодательную, судебную, исполнительную. Они также овладели пост президента Чешской Республики. Они тяжело, неизлечимо больны русофобией, ненавистью к собственным народам, ненавистью к славянам, ненавистью к жизни, ненавистью к традиционным ценностям, ненавистью к традиционной семье, ненавистью к мужчине, женщине, детям. Они неизлечимо больны стремлением к неограниченной власти, огромным желанием присвоить богатства, природные ресурсы и территорию Российской Федерации. Они неизлечимо больны завистью, недоброжелательностью, собственной неспособностью создать что-то полезное для людей. Они способны только разрушать, истреблять, вредить, творить зло. Эти нелюди, преступники, ублюдки никоим образом не представляют чешскую и словацкую нацию! Чешский и словацкий народы глубоко презирают их. Мы, чехословаки (чехи и словаки), полностью на стороне русского народа, на стороне России, на стороне президента Путина в их борьбе за справедливый мир, в борьбе за выживание человечества, в борьбе с неофашизмом, неонацистами. Мы твердо верим в победу России в этой справедливой борьбе. Мы верим, что после победы России все те, кто спровоцировал войну против России и поддерживал ее, будут осуждены и наказаны. Все те чешские политики, которые разжигали ненависть к России и поддерживали укронацистов оружием и финансами также будут наказаны. Верим, что недалеко то время, когда все продажные изменники и преступники, которые не только разбили и уничтожили свободную и процветающую Чехословацкую Социалистическую республику, а также хотели навсегда разрушить нашу дружбу и сотрудничество с братским русским народом, будут по заслугам и по справедливости осуждены! Хотелось бы верить, что вместе со мной перед Вами хочет извиниться и та часть чешского общества, которая воспринимает происходящее и испытывает подобные чувства, как я. Верю, что нас подавляющее большинство. Позвольте поэтому извиниться перед Вами не только от себя, а от лица этого чешского большинства Прошу Вас, примите наши искренние извинения. Мы на Вашей стороне и всегда с Вами. Мы всегда были и будем на стороне великого русского народа, Русской Федерации, как нашего союзника и друга.Наконец, все МЫ СЛАВЯНЕ! Донецк, 15.08.2023 Петр Михалу https://www.youtube.com/watch?v=N7Q9wxOq1M4