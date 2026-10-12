MESZ Oct 12: Hold 7827 or Break 7896 Toward 7960? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is trading around 7,860 after an overnight push higher.
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