Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Тарасенко против «Сиэтла»: 3 передачи, 4 броска и «+2» за 18:05 

Владимир Тарасенко набрал 3 (0+3) очка в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ). Теперь на счету форварда «Сент-Луиса» 5 (2+3) баллов в 2 играх сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх