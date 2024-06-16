Дом Аллы Пугачёвой значительно вырос в цене

Особняк Аллы Пугачёвы стал выше предыдущей цены на 20 миллионов рублей. Рассказываем, что известно.Дом Аллы Пугачёвой появился на продаже чуть больше месяца назад, начальная цена была 132 с половиной миллиона рублей.
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