Дом Аллы Пугачёвой значительно вырос в цене

Особняк Аллы Пугачёвы стал выше предыдущей цены на 20 миллионов рублей. Рассказываем, что известно.Дом Аллы Пугачёвой появился на продаже чуть больше месяца назад, начальная цена была 132 с половиной миллиона рублей.