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Арестован еще один пособник террористов из "Крокуса"

Арестован еще один пособник террористов из "Крокуса"

Алишер Касимов. Владелец квартиры, которую снимали террористы и где готовили теракт в "Крокусе".Документы уже поданы в суд.

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