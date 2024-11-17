После каждой попойки соседей натыкаемся на "живые" находки

Угораздило же нас купить дачу рядом со "зверинцем", где бродят опасные животные под человеческой личиной! А ведь из каждого чайника кричат: не гонитесь за дешевой недвижимостью, неприятностей не оберетесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии