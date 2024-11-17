ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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После каждой попойки соседей натыкаемся на "живые" находки

После каждой попойки соседей натыкаемся на "живые" находки

Угораздило же нас купить дачу рядом со "зверинцем", где бродят опасные животные под человеческой личиной! А ведь из каждого чайника кричат: не гонитесь за дешевой недвижимостью, неприятностей не оберетесь.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Сверху забора натянуть колючую проволоку.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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