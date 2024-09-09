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Немного юмора. Как моряки US NAVY устроили кинотеатр для взрослых из корабля за 1,5 млрд и помогли хакерам попасть в их секретную сеть

Немного юмора. Как моряки US NAVY устроили кинотеатр для взрослых из корабля за 1,5 млрд и помогли хакерам попасть в их секретную сеть

  Литоральные корабли, созданные в США в последние два десятилетия по программе LCS (Littoral combat ship), прямо со дня своего рождения в проекте, тянут за собой целый шлейф всяких неприятностей.

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Комментарии
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LK
Lev Kirsanov
Лепота!!!
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