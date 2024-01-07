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Поиски пропавшего баскетболиста Петухова могут отложить до весны

Поиски пропавшего баскетболиста Петухова могут отложить до весны

Поиски пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова могут отложить до весны, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации «Поиск пропавших детей» им.

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