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Российские военные всего за неделю уничтожили 6 пусковых установок РСЗО HIMARS

Министерство обороны России заявило в пятницу, 28 июня, что за прошедшую неделю были устранены шесть пусковых установок HIMARS, пусковая установка М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, а также иностранные специалисты, обеспечивавшие их использование.

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