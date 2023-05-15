Подозрительный предмет находился возле опоры линии электропередачи у эстакады.Прохожие сообщили о мине в подмосковном Климовске, подозрительный предмет больших размеров находился возле опоры линии электропередачи у эстакады, сообщил тг-канал 112.
Подозрительный предмет находился возле опоры линии электропередачи у эстакады.Прохожие сообщили о мине в подмосковном Климовске, подозрительный предмет больших размеров находился возле опоры линии электропередачи у эстакады, сообщил тг-канал 112.
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