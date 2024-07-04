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У сбежавшего из России актера Смольянинова* остались долги в 164 тысяч рублей

У сбежавшего из России актера Смольянинова* остались долги в 164 тысяч рублей

Актер Артур Смольянинов*, сбежавший за границу в феврале 2022 года, оставил в России задолженность в размере более 160 тысяч рублей по кредитам и невыплаченным штрафам, об этом говорится в имеющихся документах у агентства РИА Новости.

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