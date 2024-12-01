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Новости Омска

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Новогодний стол за год подорожал на тысячу рублей

Новогодний стол за год подорожал на тысячу рублей. По подсчетам аналитиков, в среднем минимальный набор для праздничного застолья небольшой компании обойдется в 9 тыс.

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