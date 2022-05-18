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НБА собирается изменить правило о фоле при переходе из атаки в защиту

НБА рассматривает возможность изменения правил, согласно которому команда, пострадавшая от фола при переходе из защиты в атаку, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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