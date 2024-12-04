Электрический кроссовер Evolute i-Jet: как он едет и сколько стоит

В модельный ряд российского бренда Evolute входят не только гибридный семейный кроссовер i-Space или электромобиль i-Sky с большим запасом хода, но и автомобили, способные бросить вызов некоторым спорткарам.
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