Дмитровец
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Дмитровец

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Свежие комментарии

В центре на Лобненской можно вписать свою семью в историю

В каждом офисе государственных услуг «Мои документы» житель столицы может поделиться фотографиями, воспоминаниями и историями своих родных и близких, которые воевали на фронте, трудились в тылу и внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, и тем самым внести свой вклад в проект «Лица Победы», который ведёт Музей Победы в сотрудничестве с сеть.

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