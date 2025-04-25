В центре на Лобненской можно вписать свою семью в историю

В каждом офисе государственных услуг «Мои документы» житель столицы может поделиться фотографиями, воспоминаниями и историями своих родных и близких, которые воевали на фронте, трудились в тылу и внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, и тем самым внести свой вклад в проект «Лица Победы», который ведёт Музей Победы в сотрудничестве с сеть.