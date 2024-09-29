Дочь последнего короля Греции и крестница Елизаветы II, 41-летняя принцесса Теодора, вышла замуж за адвоката

В семье греческих монархов произошло счастливое событие — принцесса Теодора вышла замуж. Женихом стал Мэтью Кумар, адвокат из Лос-Анджелеса.
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