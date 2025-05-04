ЕКЦ подготовил 150 дорожных карт для застройщиков с 2022 года

Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства начали разрабатывать пошаговые инструкции по прохождению застройщиками процедур в строительстве в апреле 2022 года.
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