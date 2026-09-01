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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусева и Овчинников выступят на этапе Гран-при среди юниоров в Турции. В заявку на турнир также входят Шешелева и Карнаухов

Российские фигуристы  Таисия Гусева и Даниил Овчинников , выступающие в паре, заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Анкаре (Турция).

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