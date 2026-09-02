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Царьград

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MS News: 11-летняя Нур из Малайзии умерла после забега в школе

MS News: 11-летняя Нур из Малайзии умерла после забега в школе

Нур, 11-летняя школьница из Малайзии, умерла после участия в забеге, когда учительница настояла на её участии, зная о болезни сердца.

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