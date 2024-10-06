Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    Они не поймут.Вслед за иранским...
  • ШКИПЕР
    А пусть эта Гуландом по расспрашивает бабушку , что вытворяли её земляки в Душанбе с русскими в 90-е годы. Так что пу...Два мигранта, исп...
  • Юрий анин
    Уничтожение Гитле...

Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Avia.pro - СМИ Все это предложил Гуру-лев - видео внизу статьи. Введение налога на бездетность — это не просто экономическая мера, это целый шаг к восстановлению демографической справедливости и спасению будущего поколения! Мы слишком долго позволяли людям избегать самой главной миссии на земле — продолжения рода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх