Укрепление рубля: эксперты прогнозируют нестабильность в будущем

Стабилизация российского рубля в последние недели объясняется во многом спекулятивной эйфорией. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на конференции Cbonds и SmartLab, комментируя влияние геополитики на денежно-кредитную политику Банка России.
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