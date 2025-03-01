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FinFax - Новости банков и вкладов

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Укрепление рубля: эксперты прогнозируют нестабильность в будущем

Укрепление рубля: эксперты прогнозируют нестабильность в будущем

Стабилизация российского рубля в последние недели объясняется во многом спекулятивной эйфорией. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на конференции Cbonds и SmartLab, комментируя влияние геополитики на денежно-кредитную политику Банка России.

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