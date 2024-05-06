Власти Петрозаводска объяснили причины вырубок в Лососинском парке

Вырубка деревьев в Лососинском парке Петрозаводска проводится для улучшения состояния территории. Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации начальник информационно-аналитического управления Анникки Сильченко.
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