Nikolay Zakharov

Вот именно,этот "ястреб"теперь,тогда был большим либероидом и разорял Россию с большим усердием, но друг Путин держит его в своей обойме, как недавно опубликовали,33% друганов президента от'явленные либероиды, по возможности первыми его предадут.