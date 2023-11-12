Самолет Ил-96-400М совершил первый полет© РИА Новости / пресс-служба ОАК/Нина Падалко Первый полет модернизированного широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М не остался незамеченным на Западе.
"Масштабная авантюра". На Западе резко отреагировали на российские успехи
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
СПАСИБО 90-ЫМ...ЕБН, гайдару...и рыжей ТВАРИ...Просрали всё.
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10 час.
S
Sobering
Да нет. Непосредственно авиапром уничтожил Медведев.
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6 час.
Nikolay Zakharov
Вот именно,этот "ястреб"теперь,тогда был большим либероидом и разорял Россию с большим усердием, но друг Путин держит его в своей обойме, как недавно опубликовали,33% друганов президента от'явленные либероиды, по возможности первыми его предадут.
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3 час.
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