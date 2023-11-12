"Масштабная авантюра". На Западе резко отреагировали на российские успехи

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
СПАСИБО 90-ЫМ...ЕБН, гайдару...и рыжей ТВАРИ...Просрали всё.
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10 час.
S
Sobering
Да нет. Непосредственно авиапром уничтожил Медведев.
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6 час.
Nikolay Zakharov
Вот именно,этот &quot;ястреб&quot;теперь,тогда был большим либероидом и разорял Россию с большим усердием, но друг Путин держит его в своей обойме, как недавно опубликовали,33% друганов президента от&#39;явленные либероиды, по возможности первыми его предадут.
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3 час.

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