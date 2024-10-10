Стоимость породистых домашних животных в РФ выросла в среднем в 2,5 раза за пять лет

В России с 2019 года стоимость породистых домашних животных возросла в среднем на 150%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в союзе объединений «Российской ассоциации любителей домашних животных».
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