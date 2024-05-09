Грузия будет требовать при въезде от всех туристов страховку

С 1 июня на территории Грузии начнут действовать новые правила для туристов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), с этой даты все посетители страны обязаны будут иметь медицинскую страховку на весь период пребывания.
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