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Джессика Альба, Эмили Ратаковски, Аманда Сейфрид, Летиция Каста посетили Неделю моды в Нью-Йорке

Джессика Альба, Эмили Ратаковски, Аманда Сейфрид, Летиция Каста посетили Неделю моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошли модные показы и презентации, где свои новые коллекции представили бренды Ralph Lauren, Tory Burch, Christian Siriano, Alice + Olivia.

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