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Кухня и дом

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Почему вместо привычного линолеума я задумалась о наливном покрытии

Почему вместо привычного линолеума я задумалась о наливном покрытии

Когда в очередной раз я увидела, как на стыке линолеума в прихожей собралась тёмная полоска грязи, а край у порога начал задираться, стало окончательно ясно: с этим нужно что-то делать.

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