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    Демпинговые цены на украинское зерно не по душе польским фермерам,свое тогда убыточное.Импорт в Польшу.А не экспорт з...Захарова о решени...
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Правозащитник Рыбин: России необходимо заняться вопросами обмена политзаключенных на Украине

России следует уделить больше внимания вопросу обмена политических узников, которые в немалом количестве содержаться на Украине.

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