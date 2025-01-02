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Пушков заявил о страхе Украины из-за аудита Трампа

Пушков заявил о страхе Украины из-за аудита Трампа

REUTERS/Marco Bello Украинская сторона боится того, что избранный американский президент Дональд Трамп в ходе аудита раскроет объемы похищенной финансовой поддержки киевского режима, предоставленной Соединенными Штатами.

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